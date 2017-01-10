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В Германии решили радикально бороться с незаконными мигрантами http://www.segodnya.ua/img/article/7866/89_main.1484004182.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/89_tn.1484004182.jpg Мир Меркель призвала ускорить высылку беженцев, которым в Германии отказали в убежище

В Германии решили радикально бороться с незаконными мигрантами

Сегодня, 01:39

Меркель призвала ускорить высылку беженцев, которым в Германии отказали в убежище

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Репатриация тех, кому в Германии отказано в предоставлении убежища, должна происходить более быстрыми темпами, сказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников", сообщает "Гордон" со ссылкой на Die Welt.

Она отметила, что тех, кто получил вид на жительство, нужно интегрировать в немецкое общество, а тех, кому было отказано, – высылать из страны. Меркель назвала это "задачей для всех" и "вызовом для всего кабинета".

Канцлер подчеркнула, что важно вести переговоры со странами, в которые беженцы должны быть возвращены. Она призвала министров активно участвовать в поиске совместного решения. Меркель отметила, что заключать соглашения с этими государствами не является задачей министерства внутренних дел, поэтому нужны также усилия министерства иностранных дел и министерства развития.

По словам канцлера, атака на рождественскую ярмарку в Берлине требует "срочных и верных действий".

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, по состоянию на 31 декабря составило 387 487.

В 2016 году две трети беженцев просили убежища в Германии, свидетельствуют данные Eurostat.

Вечером 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине грузовик врезался в толпу, 12 человек погибли, 56 получили ранения. Утром 20 декабря полиция Берлина сообщила, что грузовик был направлен в толпу намеренно.

В кабине во время катастрофы находились два человека, один из них, поляк по национальности, был мертв. В кабине также нашли документы и мобильный телефон Амри.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Амри объявили в розыск во всех странах Шенгенской зоны. 23 декабря он был убит в перестрелке с полицией вблизи железнодорожного вокзала в Милане. Баллистическая экспертиза установила, что из пистолета Амри был убит водитель берлинского грузовика.

В немецкой полиции заявляли, что тунисец жил в Германии под 14 различными именами и все попытки депортировать его из страны не увенчались успехом, так как Тунис отказывался признавать его своим гражданином.
Германия, Меркель, беженцы, канцлер

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