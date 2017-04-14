В жутком пожаре в Сенегале погибли 22 паломника

Сегодня, 04:07

У некоторых пострадавших серьезные ожоги, другие получили ранения из-за давки, которую вызвала паника в толпе


В религиозном центре на юго-востоке Сенегала случился пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 22 человека и 87 пострадали, сообщает "Новое время" со ссылкой на France 24.

Пожар разгорелся в среду вечером, когда верующие собрались в городе Медина Гонасе, который является местом паломничества, сообщили представители властей и пожарные. Среди пострадавших 20 человек находятся в тяжелом состоянии. У некоторых пострадавших серьезные ожоги, другие получили ранения из-за давки, которую вызвала паника в толпе.

Пламя быстро распространилось по соломенным крышам палаток, которые соорудили паломники, приехавшие на длящееся несколько дней мероприятие. Причина пожара не сообщается.
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