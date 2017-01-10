Администрация Обамы прокомментировала отправку Россией природного урана в Иран

Администрация президента США Барака Обамы и другие участники ядерного соглашения с Тегераном одобрили отгрузку крупной партии природного урана из России в Иран, как это предусматривают заключены в июле 2015 года договоренности, сообщает "Радио свобода".

Дипломаты сообщили Associated Press и Fox News, что отгрузка, недавно согласованная Соединенными Штатами и пятью другими мировыми государствами, предусматривает поставку 116 тонн природного урана.

Тегеран уже получил такое же количество природного урана в 2015 году в обмен на передачу обогащенного урана в Россию. Новая партия будет первой со времени, когда ядерная сделка вступила в силу год назад.

Как отмечается, груз перемещается в то время, когда новая администрация Трампа и многие законодатели-республиканцы в США выступают против ядерной сделки в целом и рассматривают эти отгрузки как еще одно доказательство, что Тегеран получил слишком много уступок в 2015 году.

Напомним, использование Ираном предоставленного Россией необогащенного урана будет находиться под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Теоретически уран может быть обогащен до различных уровней – от реакторного топлива до ядра атомной бомбы. Иран заявляет, что не имеет интереса к созданию ядерного оружия и намерен использовать уран в мирных целях.

Напомним, Тегеран утверждает, что Саудовская Аравия прилагает усилия к тому, чтобы сорвать реализацию соглашения по иранской ядерной программе и обострить обстановку в регионе.