Администрация Трампа изучает возможности расколоть альянс между Россией и Ираном – WSJ

Сегодня, 09:44

Источник допускает, что поставленная Вашингтоном задача может оказаться непомерно сложной и отразиться на всей архитектуре отношений США с партнерами на Западе

Дональд Трам. Фото: AFP
Дональд Трам. Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Цель двоякая – постараться в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа, а также должностных лиц европейских и арабских стран.

"Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", – приводит издание слова одного из источников. Он, в частности, подчеркивает, что в администрации США не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России. В то же время ее на данный момент не рассматривают в качестве источника угрозы самому существованию Соединенных Штатов, которым был Советский Союз.

"Между Россией и Ираном, наверняка, зияет пропасть", – цитирует газета источника из Европы, который в последние недели участвовал в консультациях по данному вопросу в Совете национальной безопасности Белого дома. "Пока не ясно, что именно может потребовать руководство России в обмен на ослабление альянса с Ираном", – добавил он.

Источник допускает, что поставленная Вашингтоном задача может оказаться непомерно сложной и отразиться на всей архитектуре отношений США с партнерами на Западе.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций и не предупреждать о нанесении силового удара, если такое решение будет принято.

Президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он предпочтительным в настоящий момент воздействовать на Иран с помощью санкций. При этом Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".
россия, Иран, Сирия, США, трамп

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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