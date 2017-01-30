Администрация Трампа разработала проект указа об ограничении выдачи рабочих виз – Bloomberg

Сегодня, 19:12

Документ требует от американских компаний нанимать в первую очередь американцев, а среди иностранцев отдавать приоритет самым высокооплачиваемым

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Администрация Дональда Трампа разработала проект президентского исполнительного указа об изменении подхода к предоставлению иностранцам американских рабочих виз. Об этом сообащет "112 Украина" со ссылкой на службу новостей Bloomberg.

Согласно сообщению, указ требует от компаний в США "стараться нанимать в первую очередь американцев", а среди иностранцев "отдавать предпочтение высокооплачиваемым".

По мнению ресурса, такая перемена заставила бы американские концерны образца Microsoft, Amazon и Apple изменить политику в отношении найма персонала из-за рубежа, численность которого оценивается "десятками тысяч человек на год".

"Иммиграционная политика нашей страны должна разрабатываться и выполняться так, чтобы служить прежде всего национальным интересам США. Визовыми программами для иностранных рабочих нужно распоряжаться так, чтобы защитить гражданские права американских рабочих и людей, уже имеющих вид на жительство в США", – цитируется в публикации проект указа.

Многие специалисты называют этот указ контпродуктивним. В частности, бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден заявил сегодня радиостанции NPR, что "действия Белого дома подкрепляют основной тезис исламистской пропаганды "о непреодолимой вражде между исламом и Западом".

Служба Bloomberg связывает подготовку нового указа с ужесточением иммиграционной политики, которую проводит администрация Трампа, в частности, с указом об ограничении доступа в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Этот указ вызвал бурные протесты в городах США. Уже сделаны попытки оспорить его в суде, демократы в Конгрессе США выразили намерение бороться с документом законодательным путем.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов.

Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.

Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был и гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.
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