"Адмирал Кузнецов" уже навоевался – СМИ

Ожидается, что в январе "Адмирал Кузнецов" пойдет в Североморск

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Петр Великий" в январе завершат поход к берегам Сирии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к "родным берегам" (порт "Североморск" – главная база Северного флота РФ — ред.)", – сказал собеседник агентства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу завлял о возможном сокращении группировки российских войск в Сирии в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.