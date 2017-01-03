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"Адмирал Кузнецов" уже навоевался – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7853/95_main.1483457385.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/95_tn.1483457385.jpg Мир Ожидается, что в январе "Адмирал Кузнецов" пойдет в Североморск

"Адмирал Кузнецов" уже навоевался – СМИ

Сегодня, 17:28

Ожидается, что в январе "Адмирал Кузнецов" пойдет в Североморск

Вскоре &quot;Ад. Кузнецов&quot; попыхтит в РФ. Фото AFP
Вскоре "Ад. Кузнецов" попыхтит в РФ. Фото AFP

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Петр Великий" в январе завершат поход к берегам Сирии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к "родным берегам" (порт "Североморск" – главная база Северного флота РФ — ред.)", – сказал собеседник агентства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу завлял о возможном сокращении группировки российских войск в Сирии в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов"  потерял два истребителяМиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.
россия, Сирия, адмирал кузнецов

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Источник:

Интерфакс

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