Адвокат Трампа заявил о несовпадениях в докладе разведки США о российском компромате

Как сообщалось, в документе, опубликованном сайтом BuzzFeed, Коэн называется центральной фигурой в "длительном тайной связи между Трампом и руководством РФ

Адвокат Майкл Коэн, специальный советник избранного президента Дональда Трампа, заявляет, что документ, опубликованный в американских СМИ как отчет разведки о связи Трампа с россиянами, подделка. Об этом сообщает The Atlantic.

В документе, опубликованном сайтом BuzzFeed, Коэн называется центральной фигурой в "длительном тайной связи между кампанией Нью-Йоркского магната и российским руководством", и что он тайно встречался с представителями Кремля в Праге в августе 2016 года.

"Эта история подделка, абсолютно не соответствует действительности. Я вам говорю категорически, что я не был в Праге, я никогда не был в Чехии, я не был в России. История абсолютная не правда, это фэйковая новость, призванная очернить Трампа", – сказал Коэн.

Коэн заявил, что в то время когда, согласно докладу, он якобы был в Праге, на самом деле он с сыном находился в Университете Южной Калифорнии и встречался с бейсбольным тренером.

Собеседник в университете подтвердил, что Коэн и его сын были там 29 августа. Коэн заявил, что он был в Лос-Анджелесе с 23 по 29 августа, и что до конца месяца он был в Нью-Йорке. Он сказал, что его единственной поездкой в страны ЕС за лето был отпуск в Италии в июле.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Трамп опроверг эту информацию и заявил о "политической охоте на ведьм".