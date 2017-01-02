Аксель Витсель извинился перед "Ювентусом" за переход в Китай

Журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо подтвердил трансфер в твиттере: "Витсель подписал трехлетний контракт с "Тяньцзинем". Сделка оформлена".

Клубы официально не подтвердили факт перехода, но сам футболист в интервью Tuttosport прокомментировал эту информацию: "Я прошу прощения у "Ювентуса", но от такого предложения не отказываются".

Источник ТАСС заявил, что в китайском клубе бельгийский полузащитник будет получать 25 миллионов евро, а сам "Зенит" выручит от трансфера 7 млн евро плюс бонусы.

Аксель Витсель перешел в клуб из Санкт-Петербурга из "Бенфики" за 40 миллионов евро.

Соглашение опорника с русской командой подходило к концу летом 2017 года. Главным претендентом на футболиста был итальянский "Ювентус".

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – клуб, вышедший в Суперлигу в этом сезоне. Тренером китайской команды работает итальянец Фабио Каннаваро.