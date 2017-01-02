Аксель Витсель в Китае будет получать 18 миллионов евро в год – СМИ

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель стал игроком китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, работающего на сайтах Sky Sport и The Guardian, бельгиец принял решение присоединиться к команде Фабио Каннаваро.

"Витсель заключил трехлетний контракт с "Тяньцзинь", тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка осуществлена!" – сообщил Романо в своем твиттере.

Ранее Tuttosport сообщало, что в Китае Витселю предложили контракт с зарплатой €18 млн в год.