Аксель Витсель в Китае будет получать 18 миллионов евро в год – СМИ
Бельгийский полузащитник перешел в китайский клуб Фабио Каннаваро
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель стал игроком китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, работающего на сайтах Sky Sport и The Guardian, бельгиец принял решение присоединиться к команде Фабио Каннаваро.
"Витсель заключил трехлетний контракт с "Тяньцзинь", тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка осуществлена!" – сообщил Романо в своем твиттере.
Ранее Tuttosport сообщало, что в Китае Витселю предложили контракт с зарплатой €18 млн в год.
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