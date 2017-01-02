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Аксель Витсель в Китае будет получать 18 миллионов евро в год – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7851/66_main.1483355133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/66_tn.1483355133.jpg Мир Бельгийский полузащитник перешел в китайский клуб Фабио Каннаваро

Аксель Витсель в Китае будет получать 18 миллионов евро в год – СМИ

Сегодня, 13:05

Бельгийский полузащитник перешел в китайский клуб Фабио Каннаваро

Аксель Витсель с семьей. Фото Instagram
Аксель Витсель с семьей. Фото Instagram

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель стал игроком китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, работающего на сайтах Sky Sport и The Guardian, бельгиец принял решение присоединиться к команде Фабио Каннаваро.

"Витсель заключил трехлетний контракт с "Тяньцзинь", тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка осуществлена!" – сообщил Романо в своем твиттере.

Ранее Tuttosport сообщало, что в Китае Витселю предложили контракт с зарплатой €18 млн в год.
Аксель Витсель, Фабио Каннаваро, чемпионат Китая

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Источники:

gazeta.ru, TuttoSport, Twitter

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