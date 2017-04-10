Активность российских ВМС сейчас выше, чем во времена Холодной войны – адмирал НАТО

Сегодня, 02:34

Ховард отметила, что было бы неправильно, если бы члены НАТО сфокусировались на зонах их интересов, выпуская из виду активность РФ

Мишел Ховард. Фото: из открытых источников.
Мишел Ховард. Фото: из открытых источников.

Активность российских военно-морских сил в Европе сейчас выше, чем была даже во времена Холодной войны, заявила главнокомандующая силами ВМС НАТО в Европе и Африке адмирал Мишел Ховард, передает агентство Reuters, сообщает 112.ua.

"Мы видим такой уровень активности, какого не видели даже во время Советского Союза. Это беспрецедентная активность", – заявила Ховард.

В качестве примеров, адмирал привела передислокацию российского авианосца Адмирал Кузнецов в Средиземном море, рост числа патрулей в северной Атлантике и в районе Арктики, перемещение за пределами базирования российских подлодок. Крометого, появление субмарин в Черном море.

Ховард отметила, что было бы неправильно, если бы члены НАТО сфокусировались на зонах их интересов, выпуская из виду активность РФ.

Адмирал также подчеркнула, что маневры ВМС РФ происходит на фоне роста числа российских кибератак и сближений истребителей выполненных в непрофессиональной манере.

Ховард призвала членов НАТО мобилизоваться и послать четкий сигнал о силе и непоколебимости альянса. В качестве примера сотрудничества в рамках НАТО, адмирал рассказала о совместном решении Германии и Норвегии построить новую подлодку.

Напомним, США ответили на химическую атаку массивным ракетным ударом по войскам Асада в Сирии. ВМС США выпустили 59 крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км по военному аэродрому аш-Шайрат вблизи провинции Хомс. Именно с этого аэродрома была осуществлена химическая атака, в результате которой погибли 27 детей. Президент США Дональд Трамп заявил, что авиаудар стал ответом на гнусные действия президента Сирии Башара Асада, который применил химическое оружие.
россия, Сирия, нато, ховард

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