Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Алек Болдуин вызвался спеть хит AC/DC на инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7826/30_main.1482530245.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/30_tn.1482530245.jpg Мир Актер приложил к твиту видеозапись, на которой рокеры исполняют свой хит.

Алек Болдуин вызвался спеть хит AC/DC на инаугурации Трампа

Вчера, 23:57

Актер приложил к твиту видеозапись, на которой рокеры исполняют свой хит.

Алек Болдуин, фото vokrugzvezd.com
Алек Болдуин, фото vokrugzvezd.com

Американский актер Алек Болдуин выразил готовность исполнить песню Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC на концерте в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Twitter своего благотворительного фонда Alec Baldwin Foundation в пятницу, 23 декабря.

Актер приложил к твиту видеозапись, на которой рокеры исполняют свой хит.

Ранее 23 декабря представитель американского бойз-бенда The Beach Boys заявил, что группа раздумывает над предложением выступить на инаугурации республиканца.

15 декабря сообщалось, что на мероприятии выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.

В середине декабря Болдуин получил премию кинокритиков Critics' Choice 2016 за пародию на Трампа. Артист признан лучшим в категории "Приглашенный актер комедийного сериала" за участие в программе Saturday Night Live на телеканале NBC.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2017 года.
США, ac/dc, актер, инаугурация, артист, гимн, болдуин, хит, Алек Болдуин, готовность, представитель

Вы сейчас просматриваете новость "Алек Болдуин вызвался спеть хит AC/DC на инаугурации Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Селин Дион. Фото: gazetavv.com

Селин Дион отказала Дональду Трампу

Вчера, 18:35

Знаменитая певица не захотела выступить на инаугурации избранного президента США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп рассказал, кого пригласит на свою инаугурацию

Вчера, 10:19

Как отмечается, все так называемые "знаменитости из списка А" хотят приглашения на инаугурацию Трампа

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Стало известно, кого пригласили на инаугурацию Трампа

Вчера, 09:20

Пока только один из всех бывших президентов США подтвердил свое участие в инаугурации Трампа

Мир

Пока неизвестно, кого пригласили на инаугурацию Трампа. Фото: AFP

Кого пригласили на инаугурацию Трампа

22 Декабря, 13:46

Инаугурация Трампа продлится несколько дней, в рамках торжественных мероприятий состоится "молитвенный завтрак" и три бала

Мир

Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP

Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет

22 Декабря, 12:34

Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В российской глубинке продавали "приглашения" на инаугурацию Трампа

16 Декабря, 21:15

Руководителю фирмы внесено представление о нарушении закона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.