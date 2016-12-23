Алек Болдуин вызвался спеть хит AC/DC на инаугурации Трампа

Актер приложил к твиту видеозапись, на которой рокеры исполняют свой хит.

Американский актер Алек Болдуин выразил готовность исполнить песню Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC на концерте в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Twitter своего благотворительного фонда Alec Baldwin Foundation в пятницу, 23 декабря.

Актер приложил к твиту видеозапись, на которой рокеры исполняют свой хит.

Ранее 23 декабря представитель американского бойз-бенда The Beach Boys заявил, что группа раздумывает над предложением выступить на инаугурации республиканца.

15 декабря сообщалось, что на мероприятии выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.

В середине декабря Болдуин получил премию кинокритиков Critics' Choice 2016 за пародию на Трампа. Артист признан лучшим в категории "Приглашенный актер комедийного сериала" за участие в программе Saturday Night Live на телеканале NBC.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2017 года.



