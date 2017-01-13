Александр Димитренко сразится с непобежденным шведом за чемпионский титул
Немецкий боксер украинского происхождения 18 марта проведет бой за титул IBF International
Представляющий Германию боксер супертяжелого веса Александр Димитренко поборется за титул IBF International. Бой состоится 18 марта в шведском Мальме. Соперником Димитренко будет непобежденный местный боксер Адриан Гранат.
25-летний Гранат дебютировал в профи в конце 2013 года и за это время успел провести 14 боев, во всех одержав победы (13 раз – досрочные). В рейтинге боксеров супертяжелого веса он занимает 23-е место.
Напомним, что 34-летний Димитренко родился в Украине и какое-то время представлял нашу страну, после чего уехал жить в Гамбург и принял немецкое гражданство. На профессиональном ринге провел 41 бой и одержал 38 побед, потерпев три поражения: от Эдди Чемберса (2009 год), Кубрата Пулева (2012) и Джозефа Паркера (2016). В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса Димитренко занимает 55-е место.
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