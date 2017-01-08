Александр Караваев забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче за "Фенербахче"
Украинский полузащитник сыграл первый поединок в турецком клубе
Сегодня состоялся товарищеский поединок между турецкими командами "Фенербахче" и "Денизлиспор".
За "Фенербахче" удачно дебютировал украинский полузащитник Александр Караваев. Он отметился голом и результативной передачей. И "Фенербахче" выиграл – 5:1.
Напомним, что Караваев перебрался в Турцию из "Зари" на правах аренды.
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