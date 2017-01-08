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Александр Караваев забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче за "Фенербахче" http://www.segodnya.ua/img/article/7864/12_main.1483899017.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/12_tn.1483899017.jpg Мир Украинский полузащитник сыграл первый поединок в турецком клубе

Александр Караваев забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче за "Фенербахче"

Сегодня, 20:05

Украинский полузащитник сыграл первый поединок в турецком клубе

Караваев удачно сыграл за &quot;Фенербахче&quot;. Фото Twitter
Караваев удачно сыграл за "Фенербахче". Фото Twitter

Сегодня состоялся товарищеский поединок между турецкими командами "Фенербахче" и "Денизлиспор".

За "Фенербахче" удачно дебютировал украинский полузащитник Александр Караваев. Он отметился голом и результативной передачей. И "Фенербахче" выиграл – 5:1.

Напомним, что Караваев перебрался в Турцию из "Зари" на правах аренды.
футбол, товарищеский матч, Фенербахче, Александр Караваев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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