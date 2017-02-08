Альфред Кох заявил об угрозе покушения

Бывший вице-премьер РФ, живущий сейчас в Германии, сообщил, что уже обратился в полицию

Вечером 7 февраля на почту бывшего российского вице-премьера Альфреда Коха пришло письмо с предупреждением о готовящемся покушении. Текст сообщения от некоего "Рамзана Мирзоева из Чикаго" политик опубликовал в своем Facebook.



Автор послания предлагает Коху купить информацию о заказчиках, времени и месте покушения за $2000, – передает "Гордон".

В комментариях Кох, живущий сейчас в Германии, сообщил, что уже обратился в полицию.



"Пусть ищут по IP-адресу. Это несложно на самом деле. Администрация Facebook в Германии легко это сделает. Ну, а там пусть уже русские решают – выдавать его, не выдавать", – написал он.

Российский политик, государственный деятель и писатель Альфред Кох, в 1997 году занимавший пост вице-премьера РФ, выехал в Германию в 2015 году. В своих публикациях последних лет резко критикует политику нынешних властей России.