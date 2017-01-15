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Алжир и Зимбабве сыграли вничью на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/25_main.1484504840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/25_tn.1484504840.jpg Мир Команды забили четыре мяча на двоих

Алжир и Зимбабве сыграли вничью на Кубке Африки (фото)

Сегодня, 20:27

Команды забили четыре мяча на двоих

Сборные Алжира и Зимбабве разошлись миром в матче группового этапа Кубка африканский наций по футболу, который проходит в Габоне.

Встреча первого тура группы В, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом – 2:2. Дублем в составе сборной Алжира отметился Рияд Марез (13-я и 87-я минуты). У Зимбабве забивали Кудакваше Махачи (17-я) и Няша Мушекви (29-я, с пенальти).

Алжир в следующем туре 19 января сыграет с Тунисом. Зимбабве в этот же день встретится с командой Сенегала.
футбол, Кубок Африки, сборная Алжира, сборная Зимбабве

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Источник:

Р-спорт

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