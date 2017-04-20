Американцы превратили старый танк Т-72 в беспилотник

После доработки беспилотным Т-72 можно управлять с помощью системы AGATCS, которая используется для централизованного управления летающими, плавающими и наземными дистанционно управляемыми мишенями

Компания Micro Systems, принадлежащая Kratos Defense & Security Solutions, переоборудовала Т-72 для возможности удаленного управления старым танком. Об этом сообщается в пресс-релизе Kratos Defense & Security Solutions, – передает N+1.

Беспилотные версии старой военной техники нередко используются в качестве мишеней. Модифицированную для дистанционного управления военную технику можно использовать как для боевой подготовки личного состава, так и для тестирования различных типов вооружения. Одной из таких радиоуправляемых мишеней стал старый Т-72, модифицированный инженерами Micro Systems.

По словам разработчиков, разработка системы дистанционного управления для Т-72 оказалась сложнее, чем для других машин из-за специфики органов управления танком. Для воздействия на рычаги необходимо приложить значительное усилия, также в действующем танке высокий уровень вибрации и повышенная температура.

После доработки беспилотным Т-72 можно управлять с помощью системы AGATCS, которая используется для централизованного управления летающими, плавающими и наземными дистанционно управляемыми мишенями.

В беспилотники иногда превращают самую разную военную технику, в том числе самолеты. Например, в 2016 году ВВС США приняли на вооружение новые беспилотные летательные аппараты QF-16, сделанные на базе списанных истребителей F-16A/C. Также существуют и гражданские проекты похожей направленности — например, своя система дистанционного управления вертолетами разработана компанией Sikorsky, также существует система дистанционного управления ALIAS, предназначенная для установки на разные летательные аппараты.