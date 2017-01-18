Американцы разрабатывают управляемые снаряды

Новые боеприпасы будут управляемыми, а вести огонь ими можно будет из стандартных корабельных артиллерийских установок

Американская компания Raytheon занялась разработкой нового типа боеприпасов, которые можно будет использовать против беспилотных летательных аппаратов, включая объединившиеся в стаи, ракет и скоростных катеров противника. Как сообщает Military & Aerospace Electronics, новые боеприпасы будут управляемыми, а вести огонь ими можно будет из стандартных корабельных артиллерийских установок, – передает N+1.

Современные скорострельные артиллерийские установки способны эффективно поражать катера или беспилотники противника, приближающиеся с одного направления. В случае если атака производится с нескольких сторон эффективность значительно падает, поскольку теряется время на разворот орудия.

Предполагается, что новые управляемые боеприпасы позволят вести прицельный огонь одновременно по нескольким целям, находящимся по разные стороны от орудия. Проект разработки боеприпасов получил название MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System, мультиазимутальная оборонная система быстрого кругового перехвата).

Разработкой боеприпасов Raytheon занялась по контракту Агентства передовых оборонных разработок Пентагона, стоимость которого составляет восемь миллионов долларов. Согласно требованию военных, новые боеприпасы должны быть пригодны для стрельбы из артиллерийских орудий калибра от 20 до 40 миллиметров.

Боеприпасы должны быть пригодны для поражения легкой бронированной техники, легких летательных аппаратов и живой силы противника. При этом боеприпасы MAD-FIRE должны сочетать в себе точность и управляемость ракет со скоростью и скорострельностью обычных артиллерийских боеприпасов.

Как именно планируется выполнить эти требования, Raytheon пока не раскрывает. Согласно контракту, испытания первых прототипов боеприпасов планируется провести уже в 2018 году.

Между тем, с 2010 года в США ведется разработка управляемых пуль Exacto для крупнокалиберных гладкоствольных снайперских винтовок. Калибр боеприпаса составит 12,7 миллиметра. Большая дальность полета пули, ее точность и убойность будут обеспечиваться использованием высокоэнергетических порохов. Начальная скорость пули при выстреле будет сверхзвуковой.

Технические подробности о боеприпасе не раскрываются. По неподтвержденным данным, в пуле установлен небольшой элемент питания, микроконтроллер, лазерный датчик и складные рули. После выстрела микроконтроллер активируется и начинает с помощью выпускаемых воздушных рулей вести пулю к цели.