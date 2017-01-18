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Американка, обвинявшая Трампа в домогательствах, подала на него в суд http://www.segodnya.ua/img/article/7892/13_main.1484692683.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/13_tn.1484692683.jpg Мир Соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред

Американка, обвинявшая Трампа в домогательствах, подала на него в суд

Сегодня, 00:37

Соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред

Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа, фото AFP
Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа, фото AFP

Американка Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа о защите чести и достоинства, в котором утверждается, что он использовал свое положение, чтобы унизить ее и других женщин, обвинивших его в домогательствах, пишет газета Daily Beast.

Как пишет издание, соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.

"11 ноября 2016 года я призвала Трампа отказаться от заявлений, в который он назвал меня лгуньей. Я также попросила его заявить, что сказанное мной о его поведении по отношению ко мне, было правдой. Прошло больше двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов. Я хотела дать Трампу шанс опровергнуть эти лживые заявления обо мне и других женщинах, которые последовали", — приводит газета Hill заявление Зервос. По ее словам, у нее не осталось другого выбора, как подать в суд на избранного президента, чтобы "восстановить свою репутацию".

В октябре прошлого года на специально организованной пресс-конференции Саммер Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости. При этом отмечалось, что Зервос на тот момент не была намерена подавать на Трампа в суд.

В период президентской гонки газета Washington Post опубликовала запись от 2005 года, на которой Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам.

Ряд женщин также обвинили Трампа в домогательствах, которые, по их словам, имели место на протяжении ряда десятилетий. Трамп пообещал привлечь их к суду за клевету.
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Источник:

РИА Новости

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