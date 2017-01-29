Американка стала миллионершей из-за школьного унижения

1,25 миллиона долларов получит бывшая американская ученица средней школы Patrick Henry High School в Сан-Диего, которую во время урока учительница не отпустила в туалет. Девушке пришлось сходить в ведро, используемое для уборки помещений, – передает "Знай".

По информации местной прессы, девочка пришла на консультацию, которая продолжалась 25 минут. Преподавательница Гонья Вольф не пустила ребенка справить нужду, вместо этого указав на ведро в подсобном помещении, а потом попросила вылить все в одну из раковин, которые не используются.

В феврале 2012 года девочка подала в суд на учительницу за унижение и требовала от нее компенсировать моральный ущерб. Она пережила такой стресс, что чуть не покончила с собой. Эта история попала в СМИ, получив широкую огласку.

Педагог свою вину не признала и сказала, что не собиралась унижать школьницу, а только придерживалась введенных в заведении правил, которые запрещают детям выходить из класса во время краткосрочных занятий. Она также призналась, что и сама не раз использовала ведро в качестве туалета в "экстренных случаях".

Суд наконец завершил рассмотрение дела и своим решением обязал школьный округ возместить теперь уже 19-летней девушке моральный ущерб в размере 1,25 млн долларов и оплатить расходы на лечение в размере 41 тыс. долларов.