Американка удивила своим преобразованием после наркозависимости

Девушка ранее принимала наркотики, однако теперь уже четыре года как ведет нормальный образ жизни, изменившись до неузнаваемости

Американская девушка Дейа Холл из штата Аризона показала поразительный результат от после того, как избавилась от наркозависимости. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Facebook.

По словам 26-летней экс-наркоманки, она 4 года уже не принимает наркотики, хотя до этого начала активно ими увлекаться с 17 лет, принимая героин и метамфетамин. По словам девушки, тогда ей казалось, что запрещенные вещества придают ей уверенность в себе и делают ее привлекательной.

Фото: Facebook

Чтобы отпраздновать это событие, девушка опубликовала фотографии, сделанные около пяти лет назад, и свои последние селфи, таким образом, сравнив свой внешний вид. В подписи к кадрам женщина отметила, что приняла решение вылечиться после того, как ее арестовали.