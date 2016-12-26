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Американка удивила своим преобразованием после наркозависимости http://www.segodnya.ua/img/article/7825/56_main.1482507969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/56_tn.1482507969.jpg Мир Девушка ранее принимала наркотики, однако теперь уже четыре года как ведет нормальный образ жизни, изменившись до неузнаваемости

Американка удивила своим преобразованием после наркозависимости

Сегодня, 05:30

Девушка ранее принимала наркотики, однако теперь уже четыре года как ведет нормальный образ жизни, изменившись до неузнаваемости

Бывшая наркоманка теперь выглядит здорово. Фото: Twitter
Бывшая наркоманка теперь выглядит здорово. Фото: Twitter

Американская девушка Дейа Холл из штата Аризона показала поразительный результат от после того, как избавилась от наркозависимости. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Facebook.

По словам 26-летней экс-наркоманки, она 4 года уже не принимает наркотики, хотя до этого начала активно ими увлекаться с 17 лет, принимая героин и метамфетамин. По словам девушки, тогда ей казалось, что запрещенные вещества придают ей уверенность в себе и делают ее привлекательной.

15284186_919811681482310_3618148157531579283_nФото: Facebook

Чтобы отпраздновать это событие, девушка опубликовала фотографии, сделанные около пяти лет назад, и свои последние селфи, таким образом, сравнив свой внешний вид. В подписи к кадрам женщина отметила, что приняла решение вылечиться после того, как ее арестовали.
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Источник:

"Сегодня"

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