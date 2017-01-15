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Американская компания случайно выпустила ботинки со свастикой

Сегодня, 01:44

Партию пришлось снять с продажи

Обувь со свастикой. Фото: Reddit
Обувь со свастикой. Фото: Reddit

Фирма Conal International Trading принесла свои извинения и объяснила казус ошибкой на заводе.

Американская обувная компания сняла с продажи партию ботинок со свастикой на подошве. Сами производители объяснили произошедшее тем, что на заводе в Китае произошла ошибка, передает "Лайф" со ссылкой на телеканал NBC.

На необычный узор на подошве обратил внимает пользователь сайта Reddit. Компании пришлось принести извинения и изъять партию ботинок марки Polar Fox из продажи.

"Мы не пропагандируем ненависть и дискриминацию любого толка. Мы глубоко сожалеем и просим прощения за эту ошибку", — заявили в компании Conal International.
ботинки, свастика, фирма, казус

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