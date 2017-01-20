Американские СМИ сравнили инаугурацию Трампа и Никсона

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа будет очень похожей на церемонию его предшественника, 37-го президента Ричарда Никсона. Об этом пишет The Daily Beast, передает "Радио24".

Как отмечает издание, с момента избрания Трампа президентом его политический путь сопровождают скандалы и акции протеста.

Конгрессмен Джон Льюис, активный борец за гражданские права, пошел дальше, чем большинство, и заявил, что Трамп – "нелегитимный президент". Несколько законодателей присоединились к нему и отказались присутствовать на инаугурации 20 января.

Издание пишет, что Трамп и его команда игнорируют действия протестующих, которые "просто не могут принять того, что их кандидат проиграл выборы". Как отмечается, так в свое время делал и Никсон.

Как известно, 20 января 1973 года, когда Никсон принял присягу после избрания на второй срок, почти 100 000 человек вышли на улицы в знак протеста. Отметим, что через два года Никсон ушел в отставку из-за скандала "Уотергейт".

Как известно, "Уотергейт" был единственным по историю США случаем, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.

17 июня 1972 года (по четыре месяца до президентских выборов, на которых кандидат от республиканской партии Ричард Никсон был переизбраний на второй срок) в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в Вашингтонский комплексе "Уотергейт", были задержаны проникшие в отель 5 человек.

Известно, что они занимались настройкой подслушивающий аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировал внутренние документы штаба демократов.

До сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона, однако известно, что у него действительно имелись плёнки с нелегально записаннымы переговорами демократов.

Однако, и "прослушка" заведомо не имела отношения к отелю "Уотергейт". В то же время, общественность интересовало Не только то, стоял ли Никсон за конкретной группой пяти взломщиков, но и то, как он и его штаб реагировали на события постфактум – в том числе и с точки зрения объективного их расследования.

В коннце 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ) США опубликовали отчет о кибератаках на серверы одной из американских партий в период президентских выборов-2016, в данных атаках обвиняют российских граждан и ведомства.

США заявляют, что две группы разведки РФ взломали серверы партии в Соединенных Штатах в 2015 и 2016 годах.

При этом, по словам Трампа, атака на серверы Демократической партии, из какой бы страны она не исходила, показывает только прорехи в кибербезопасности партии.

Кроме того, избранный президент США прокомментировал свои будущие взаимоотношения с Россией в свете докладов о контролируемых руководством РФ кибератаках, в том числе о том, что такие кибератаки могли иметь значение в предвыбоной кампании в США.

"Если Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.) нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив", – заявил Трамп, добавив, что он не будет "менее жетским" по отношению к Путину, чем была бы на президентском посту Хилари Клинтон.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе.