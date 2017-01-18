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Американские журналисты написали Трампу открытое письмо-предупреждение http://www.segodnya.ua/img/article/7894/74_main.1484748333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/74_tn.1484748333.jpg Мир Пресс-корпус пообещал детально следить за работой нового правительства и не давать слова тем чиновникам, которые откровенно искажают правду

Американские журналисты написали Трампу открытое письмо-предупреждение

Сегодня, 16:02

Пресс-корпус пообещал детально следить за работой нового правительства и не давать слова тем чиновникам, которые откровенно искажают правду

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американский пресс-корпус написал за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа открытое письмо с объяснениями того, как журналисты видят отношения между администрацией нового президента и журналистами корпуса.

"За последние несколько дней появлялись сообщения о том, что ваш пресс-секретарь рассматривает возможность выгнать СМИ из Белого дома. Это та модель поведения, которая прослеживалась в течение всей вашей предвыборной кампании", – говорится в письме.

Журналисты напомнили Трампу, как он отказывал некоторым изданием в доступе к его кампании, угрожал им судебными исками и оскорблял в Twitter отдельных журналистов.

Авторы письма также отметили, что хотя Конституция защищает свободу прессы, но она не диктует, как президент должен выполнить это предписание. Пресс-корпус пообещал детально следить за работой нового правительства, не давать слова тем чиновникам, которые откровенно искажают правду и самим решать, когда давать спикерам и заместителям Трампа возможность говорить "off the record" ("не под запись" – ред.). "Если вы думаете, что можете закрыть дверь перед носом у журналистов, которые не согласны с вашими правилами – посмотрите на написанное выше", – добавлено в письме.

В пресс-корпусе также намерены объединиться и установить для себя более высокие стандарты работы, чем когда-либо раньше. "Мы играем в долгую игру. При лучшем сценарии, вы будете на этой работе в течение восьми лет. Мы были здесь с момента основания республики, и наша роль в этой великой демократии была ратифицирована и укреплена", – говорится в открытом письме. В конце они пожелали избранному президенту насладиться его инаугурацией.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп обругал представителей крупнейших американских СМИ на неформальной встрече, которая состоялась в ноябре прошлого года в небоскребе "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке.
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Источник:

ZN.ua

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