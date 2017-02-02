Американский эсминец Porter вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, передает "ТАСС".



Согласно сообщению, эсминец вошел в Черное море с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия наших союзников и партнеров в регионе. Кроме того, в ходе своего пребывания в Черном море Porter примет участие в проводимых Румынией учениях "Морской щит 2017".

"Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Черном море, демонстрируя нашу постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – заявил командир эсминца капитан второго ранга Андрия Слау.

Отметим, что военно-морские силы (ВМС) восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак.

В учениях "Щит моря" будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.