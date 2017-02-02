Американский эсминец Porter вошел в Черное море

Вчера, 23:58

Эсминец примет участие в проводимых Румынией учениях "Морской щит 2017"

Американский эсминец USS Porter. Фото: milnavigator
Американский эсминец USS Porter. Фото: milnavigator

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, передает "ТАСС".

Согласно сообщению, эсминец вошел в Черное море с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия наших союзников и партнеров в регионе. Кроме того, в ходе своего пребывания в Черном море Porter примет участие в проводимых Румынией учениях "Морской щит 2017".

"Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Черном море, демонстрируя нашу постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – заявил командир эсминца капитан второго ранга Андрия Слау.

Отметим, что военно-морские силы (ВМС) восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак.

В учениях "Щит моря" будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.
США, нато, ВМС, Черное море, учения, подводная лодка, эсминец, Щит моря

Вы сейчас просматриваете новость "Американский эсминец Porter вошел в Черное море". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Джон Маккейн, фото AFP

Маккейн призвал Трампа дать Украине летальное вооружение

Вчера, 21:19

Сенатор считает это необходимым в связи с растущими атаками со стороны РФ

Одесса

Одесские моржи купаются в замерзшем Черном море

Вчера, 18:01

Чтобы окунуться в ледяную воду, любителям зимнего купания сначала нужно найти полынью на берегу замерзшего моря 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования