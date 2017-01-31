Американский генерал считает, что война в Украине пошла на пользу НАТО

Российская агрессия положила начало изменениям в военном блоке, который стал самым эффективным в его истории, считает военачальник

Российская агрессия против Украины сплотила Североатлантический альянс и заставила страны-члены военного блока взяться за укрепление оборонного потенциала. Об этом сообщил во время открытия совместных учений польских военных подразделений и подразделений танковой бригады США заместитель командующего ВС США в Европе генерал Тимоти Рей, передает Укринформ.

По его словам, российская агрессия положила начало изменениям в военном блоке.

"После событий 2014 года трансатлантические декларации с саммитов в Уэльсе и Варшаве показали неразрывность и единство НАТО в свете российской агрессии в Украине. Эти события склонили нас к выполнению обязательств и планов создания оборонного потенциала и отпугивания в Европе", – заявил Рэй.

Он сделал акцент на значении союзнического сотрудничества, обмене данными и опытом, а также сохранении территориальной целостности НАТО.

"Это самый эффективный оборонительный альянс в истории, и я доволен, что мы находимся в одной команде, поскольку ни одна страна самостоятельно не может бороться с глобальными угрозами", – американский генерал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. По его словам, НАТО посылает отчетливый сигнал, что атака на одну из стран повлечет реакцию всего Альянса.

Как сообщалось, вчера, 30 января, на полигоне на западе Польши состоялось открытие польско-американских военных учений. В маневрах на полигоне Жагань-карлик участвуют танковые отряды и артиллерия. Совместные маневры должны проверить возможности сотрудничества подразделений обеих армий.