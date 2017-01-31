Американский генерал считает, что война в Украине пошла на пользу НАТО

Сегодня, 13:03

Российская агрессия положила начало изменениям в военном блоке, который стал самым эффективным в его истории, считает военачальник

Война в Украине помогла НАТО сплотиться. Фото из открытых источников
Война в Украине помогла НАТО сплотиться. Фото из открытых источников

Российская агрессия против Украины сплотила Североатлантический альянс и заставила страны-члены военного блока взяться за укрепление оборонного потенциала. Об этом сообщил во время открытия совместных учений польских военных подразделений и подразделений танковой бригады США заместитель командующего ВС США в Европе генерал Тимоти Рей, передает Укринформ.

По его словам, российская агрессия положила начало изменениям в военном блоке.

"После событий 2014 года трансатлантические декларации с саммитов в Уэльсе и Варшаве показали неразрывность и единство НАТО в свете российской агрессии в Украине. Эти события склонили нас к выполнению обязательств и планов создания оборонного потенциала и отпугивания в Европе", – заявил Рэй.

Он сделал акцент на значении союзнического сотрудничества, обмене данными и опытом, а также сохранении территориальной целостности НАТО.

"Это самый эффективный оборонительный альянс в истории, и я доволен, что мы находимся в одной команде, поскольку ни одна страна самостоятельно не может бороться с глобальными угрозами", – американский генерал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. По его словам, НАТО посылает отчетливый сигнал, что атака на одну из стран повлечет реакцию всего Альянса.

Как сообщалось, вчера, 30 января, на полигоне на западе Польши состоялось открытие польско-американских военных учений. В маневрах на полигоне Жагань-карлик участвуют танковые отряды и артиллерия. Совместные маневры должны проверить возможности сотрудничества подразделений обеих армий.
США, война, нато, генерал, агрессия, альянс, российская агрессия

Вы сейчас просматриваете новость "Американский генерал считает, что война в Украине пошла на пользу НАТО". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генсек НАТО поддержал санкции против России

Сегодня, 12:35

По словам Столтенберга, санкции - это ответ США и ЕС на агрессивные действия России против Украины

Мир

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО готовит в Черном море неприятный "сюрприз" для России - Столтенберг

Сегодня, 12:29

По его словам, альянс и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы"

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский историк назвал две стратегические цели Путина

Вчера, 18:02

Москва попытается с помощью нового американского президента избавиться от НАТО, считает эксперт

Мир

В Латвии пройдут крупные учения НАТО. Фото: AFP

В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО

Вчера, 11:50

В учениях примут участие до 500 иностранных военных из стран Альянса и программы "Партнерство ради мира"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования