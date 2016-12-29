Американский офицер обрисовал мрачные перспективы Путина подружиться с Трампом

В США видят, что Путин постоянно врет, поэтому с ним мало кто захочет иметь дело

Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет найти себе "друзей" в Белом доме, так как новоизбранный президент Дональд Трамп и его команда более жесткие, нежели предшественники. Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" капитан 1-го ранга ВМС США Гари Табах.

По его словам, в США видят, что Путин постоянно врет, поэтому с ним мало кто захочет иметь дело.

"Трамп это жесткий бизнесмен, как и сам Тиллерсон (Рекс Тиллерсон, кандидат в Госсекретари США – Ред.). С Россией Трамп и Тиллерсон будут говорить. В конце концов, это их работа. Они переговорщики, но также они бизнесмены. Но если бизнесмен видит, что партнер "гнилой", то он от него уходит. А Владимир Владимирович "гнилой". Он все время врет, все время изворачивается. Если Путин хочет найти друга, то ему стоит завести собачку", – заявил Табах.

Он отметил, что у российского лидера нет друзей даже в своем правительстве, а в США к нему настроены гораздо жестче.

"Майкл Пенс (вице-президент США – Ред.), как вы наверняка знаете, не любитель России. Главой Пентагона назначили отставного генерала-морпеха Джеймса Маттиса. Он жесткий, суровый, но чрезвычайно умный. Я вас уверяю: российские самолеты над американскими кораблями летать больше не будут. Потому что он их собьет. Агрессоров он не любит. Маттис открыто заявляет: "Агрессоров надо убивать", – добавил американский офицер.

Напомним, в ноябре избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первые переговоры – по телефону. Стороны обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии и намерение восстанавливать "прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество".

В свою очередь сам Путин рассказал, чего Москва ждет от избранного президента США Дональда Трампа, о балансе сил в мире. Он отметил, что Трамп достаточно быстро осознает новый уровень ответственности, которая лежит на нем в качестве главы государства.