Американский политик назвала неожиданную причину ракетного удара по Сирии

Сегодня, 12:43

Конгрессвумен считает, что вокруг Сирии разыгран "спектакль", целью которого является снятие санкций с РФ

Максин Уотерс. Фото: скриншот
Максин Уотерс. Фото: скриншот

Ракетный удар американцев по правительственным войскам Сирии является отвлекающим маневром для снятия санкций с России. Такое мнение высказала член Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс, передает The Huffington Post.

По ее словам, ради снятия санкций с Москвы, президент США Дональд Трамп решил устроить такой "спектакль" в Сирии с ракетным ударом.

Уотерс считает, что лидеры России и США "не разлей вода", а липовая напряженность вокруг Сирии может обернуться в конечном итоге снятием санкций с Москвы.

Конгрессвумен отметила, что в случае снятия санкций, в Россию будет разрешено поставлять оборудование для глубоководной разведки и добычи нефти в Арктике.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Сам же Дональд Трамп заявлял, что ракетный удар по объектам правительственных войск Сирии был необходимой мерой, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.
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