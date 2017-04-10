Американский сенатор: "РФ боится нас и начнет уважать"

Политик считает, что Путину выгоден был Обама, так как он не мешал воевать с Украиной

Американский сенатор Джим Инхоф раскритиковал Россию за войну в Украине и считает, что теперь из-за событий в Сирии ситуация между РФ и США изменилась в пользу американцев. Об этом он рассказал в комментарии одному из американских телеканалов, видео которого размещено на странице Begemot в Facebook.

На реплику о том, что российский фрегат "Адмирал Григорович" приближается к американским кораблям, которые нанесли ракетный удар, сенатор сказал: "Россия, как и другие, уже довольно давно практикует подобное. Отправляя корабль, они (русские – ред.) подходят поближе, пытаясь вселить страх. Но из этого ничего не выходит. Именно этого добивается Россия. Я думаю, что теперь Россия боится Соединенные Штаты Америки".

Он отметил, что Кремлю было выгодно, когда у власти в США пребывал Барак Обама, так как Путин его не боялся.

"Им нравилось, когда Обама был у власти – они могли делать что угодно. Посмотрите на то, что они устроили в Украине: они пришли туда и начали убивать людей, зная, что наша администрация не предоставит украинцам средства обороны", – сказал Инхоф.

"Теперь, конечно, правила игры изменились. Они начнут нас уважать. На мой взгляд, это найдет отражение в виде гораздо лучших отношений. Давайте подождем и увидим, что произойдет дальше", – добавил сенатор.

Как заявлял помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, что будущее отношений США и России зависит от Кремля.