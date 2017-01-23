Амон и Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов во Франции
Объявлены первые результаты праймериз социалистов во Франции
На прошедшем во Франции первом туре праймериз правящей Социалистической партии лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Предварительные итоги в воскресенье, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.
"По результатам с 3090 (из 7530) участков, Бенуа Амон набирает 35,21 процента, (бывший премьер) Мануэль Вальс 31,56 процента, (экс-министр экономики) Арно Монтебур 18,70 процента", — сообщил Кле.
Также стало известно, что Монтебур призвал во втором туре праймериз голосовать за Амоне.
На право участвовать от социалистов в выборах президента Франции претендуют семь человек. Помимо Амона, Вальса и Монтебура, это еще один бывший министр образования Венсан Пейон, в прошлом министр жилищного хозяйства, а ныне глава Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.
Второй тур праймериз социалистов намечен на 29 января.
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. За право руководить страной будут бороться победивший на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" бывший премьер Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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