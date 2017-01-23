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Амон и Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов во Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7906/91_main.1485129294.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/91_tn.1485129294.jpg Мир Объявлены первые результаты праймериз социалистов во Франции

Амон и Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов во Франции

Сегодня, 02:01

Объявлены первые результаты праймериз социалистов во Франции

Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции, фото Jacky Naegelen et Gonzalo Fuentes/Reuters-Montage RFI
Амон и Вальс вышли во второй тур праймериз социалистов во Франции, фото Jacky Naegelen et Gonzalo Fuentes/Reuters-Montage RFI

На прошедшем во Франции первом туре праймериз правящей Социалистической партии лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Предварительные итоги в воскресенье, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.

"По результатам с 3090 (из 7530) участков, Бенуа Амон набирает 35,21 процента, (бывший премьер) Мануэль Вальс 31,56 процента, (экс-министр экономики) Арно Монтебур 18,70 процента", — сообщил Кле.

Также стало известно, что Монтебур призвал во втором туре праймериз голосовать за Амоне.

На право участвовать от социалистов в выборах президента Франции претендуют семь человек. Помимо Амона, Вальса и Монтебура, это еще один бывший министр образования Венсан Пейон, в прошлом министр жилищного хозяйства, а ныне глава Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

Второй тур праймериз социалистов намечен на 29 января.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. За право руководить страной будут бороться победивший на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" бывший премьер Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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