Английские клубы договорились о трансфере французского футболиста за $27 миллионов

Клубы английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" договорились о трансфере французского футболиста Моргана Шнайдерлена в стан ливерпульцев за 22 миллиона фунтов (почти 27 миллионов долларов), сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сумма может вырасти до 24 миллионов фунтов за счет дополнительных пунктов сделки.

Шнайдерлен, которому в ноябре исполнилось 27 лет, перешел в "МЮ" из "Саутгемптона" в 2015 году. С приходом в команду португальского тренера Жозе Моуринью в 2016 году француз потерял место в составе. В текущем сезоне в его активе всего восемь матчей в четырех турнирах.