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Английские клубы договорились о трансфере французского футболиста за $27 миллионов http://www.segodnya.ua/img/article/7870/49_main.1484083476.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/49_tn.1484083476.jpg Мир Морган Шнайдерлен перейдет из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

Английские клубы договорились о трансфере французского футболиста за $27 миллионов

Сегодня, 23:21

Морган Шнайдерлен перейдет из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

Морган Шнайдерлен со своей девушкой. Фото Instagram
Морган Шнайдерлен со своей девушкой. Фото Instagram

Клубы английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" договорились о трансфере французского футболиста Моргана Шнайдерлена в стан ливерпульцев за 22 миллиона фунтов (почти 27 миллионов долларов), сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сумма может вырасти до 24 миллионов фунтов за счет дополнительных пунктов сделки.

Шнайдерлен, которому в ноябре исполнилось 27 лет, перешел в "МЮ" из "Саутгемптона" в 2015 году. С приходом в команду португальского тренера Жозе Моуринью в 2016 году француз потерял место в составе. В текущем сезоне в его активе всего восемь матчей в четырех турнирах.
чемпионат Англии, трансферы, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Эвертон, Морган Шнайдерлен

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Источники:

Sky Sports, РСпорт

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