Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Английского футболиста обвиняют в совершении 2160 ставок на матчи http://www.segodnya.ua/img/article/7825/87_main.1482516282.png http://www.segodnya.ua/img/article/7825/87_tn.1482516282.png Мир У игрока есть время до 5 января, чтобы дать объяснения по поводу своего увлечения 

Английского футболиста обвиняют в совершении 2160 ставок на матчи

Вчера, 20:04

У игрока есть время до 5 января, чтобы дать объяснения по поводу своего увлечения 

Английского футболиста обвиняют в совершении 2160 ставок на матчи

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон не успел провести свой первый матч после возвращения в английскую команду, а Футбольная ассоциация Англии (ФА) уже открыла дисциплинарное дело в отношении него.

Как сообщает пресс-служба ФА, 34-летний англичанин обвиняется в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года. У игрока есть время до 5 января дать объяснения по поводу этого.

Стоит отметить, что ранее в этом сезоне Бартон выступал за "Селтик", и Футбольная ассоциация Шотландии дисквалифицировала игрока на один матч за совершение 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября.

Напомним, в прошлом месяце полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбэк был оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов за игру на тотализаторе.
футбол, букмекеры, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость "Английского футболиста обвиняют в совершении 2160 ставок на матчи". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Дарио Срна (в центре) в компании партнеров по сборной Хорватии проводит отпуск в ОАЭ. Фото Instagram

Английский "Вест Хэм" заинтересован в капитане "Шахтера" Дарио Срне - СМИ

Вчера, 10:56

Во время зимнего трансферного окна англичане проявляют заинтересованность в хорватском защитнике

Мир

Алан Пардью. Фото AFP

Терпящий бедствие "Кристал Пэлас" остался без тренера

22 Декабря, 21:17

Алан Пардью ушел в отставку с поста главного тренера "Кристал Пэлас", находящегося вблизи от "зоны вылета"

Мир

Фото twitter.com/SpursOfficial

"Тоттенхэм" сохранил основного вратаря до 2022 года

22 Декабря, 19:22

Уго Льорис выступает за лондонский клуб с 2012 года

Мир

Джо Харт. Фото AFP

"Ливерпуль" намерен приютить ненужного Гвардиоле первого номера сборной Англии

22 Декабря, 16:26

После прихода испанца в "МанСити" Джо Харт вынужден был уйти в аренду в "Торино"  

Мир

Машина Бастиана Швайнштайгера. Фото Twitter

Звезда "МЮ" на грязной машине покинул тренировку через 15 минут после ее начала

21 Декабря, 19:23

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер в этом сезоне сыграл за команду лишь раз

Футбол

Антуан Гризманн. Фото AFP

Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"

21 Декабря, 19:05

"Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро - ESPN

Футбол

Лидер "Лестера" пропустит три игры за фол в матче чемпионата Англии

20 Декабря, 18:53

Английская ассоциация отклонила прошение клуба пожалеть футболиста

Футбол

Футболист шестого дивизиона Англии забил гол после феноменального финта пяткой

20 Декабря, 14:20

Месси и Роналду о таких голах только мечтают

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.