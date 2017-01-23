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Армия РФ может разбить британскую за один день – Daily Mail http://www.segodnya.ua/img/article/7905/93_main.1485091693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/93_tn.1485091693.jpg Мир Сокращение финансирования на оборону приводит к истощению армию Британии, у которой остется мизерные военные силы, считают аналитики

Армия РФ может разбить британскую за один день – Daily Mail

Сегодня, 05:30

Сокращение финансирования на оборону приводит к истощению армию Британии, у которой остется мизерные военные силы, считают аналитики

Британцы экономят на армии. Фото: facebook.com/theministryofdefence
Британцы экономят на армии. Фото: facebook.com/theministryofdefence

Из-за сокращения финансирования британской армии она не сможет противостоять серьезным угрозам в случае военного конфликта. К таким выводам пришли эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов, пишет Daily Mail.

Аналитики отмечают, что если бы британской армии противостояла Россия, то была бы быстро уничтожена.

"Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким как Россия", — приводит издание тезисы из доклада.

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По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.

"И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт", — пишет газета. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или "стратегически важным странам".

Как сообщалось, Британия неудачно испытала ядерную ракету. Минобороны королевства скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года.

В свою очередь как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия "никому не угрожает". Хозяин Кремля заявил, что сильная армия РФ нужна, чтобы обеспечить безопасность своей необъятной территории.
россия, армия, британия, рф, аналитики

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Источник:

Lenta.ru

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