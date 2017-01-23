Сокращение финансирования на оборону приводит к истощению армию Британии, у которой остется мизерные военные силы, считают аналитики

Из-за сокращения финансирования британской армии она не сможет противостоять серьезным угрозам в случае военного конфликта. К таким выводам пришли эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов, пишет Daily Mail.

Аналитики отмечают, что если бы британской армии противостояла Россия, то была бы быстро уничтожена.

"Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день "компетентным врагом", таким как Россия", — приводит издание тезисы из доклада.

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По мнению экспертов, уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.

"И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт", — пишет газета. Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или "стратегически важным странам".

Как сообщалось, Британия неудачно испытала ядерную ракету. Минобороны королевства скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года.

В свою очередь как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия "никому не угрожает". Хозяин Кремля заявил, что сильная армия РФ нужна, чтобы обеспечить безопасность своей необъятной территории.