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Армия Сирии возобновила наступление на повстанцев в районе Дамаска http://www.segodnya.ua/img/article/7864/57_main.1483918951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/57_tn.1483918951.jpg Мир Штурм начался после того, как повстанцы отказались покидать Вади Барада

Армия Сирии возобновила наступление на повстанцев в районе Дамаска

Сегодня, 02:04

Штурм начался после того, как повстанцы отказались покидать Вади Барада

Повстанцы отказались от предложения сирийского правительства о безопасном выходе в обмен на сдачу Вади Барада. Фото: almasdarnews.com
Повстанцы отказались от предложения сирийского правительства о безопасном выходе в обмен на сдачу Вади Барада. Фото: almasdarnews.com

Сирийская армия возобновила военную операцию в стратегическом районе Вади Барада в сельской местности Дамаска 8 января, сообщает "Гордон" со ссылкой на арабское издание AMN News. Штурм начался после того, как повстанцы отказались покидать Вади Барада.

По данным военного источника в Дамаске, повстанцы отказались от предложения сирийского правительства о безопасном выходе в обмен на сдачу Вади Барада.

Издание пишет, что боевики захотели остаться в местности в обмен на возобновление поставок воды для почти пяти миллионов человек, находящихся в районе Дамаска, однако такое предложение было "немедленно отвергнуто" правительством Сирии, которое не хочет присутствия повстанцев в этом регионе.

Сообщается, что в ближайшее время Вооруженные силы Сирии будут усиливать свою атаку на Вади Барада, чтобы заставить боевиков сдаться.

Сирийская столица перешла на использование резервных источников после того, как в верховьях Дамаска в удерживаемом повстанцами городе Вади Барада была отравлена вода, сообщал 24 декабря источник издания Reuters. После этого сирийское правительство приостановило работу системы водоснабжения и насосных станций в провинции Дамаск и подключило резервные источники питьевой воды.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.

В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия.
Сирия, боевики, штурм, курды, ИГИЛ

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