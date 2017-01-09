Армия Сирии возобновила наступление на повстанцев в районе Дамаска

Сирийская армия возобновила военную операцию в стратегическом районе Вади Барада в сельской местности Дамаска 8 января, сообщает "Гордон" со ссылкой на арабское издание AMN News. Штурм начался после того, как повстанцы отказались покидать Вади Барада.

По данным военного источника в Дамаске, повстанцы отказались от предложения сирийского правительства о безопасном выходе в обмен на сдачу Вади Барада.



Издание пишет, что боевики захотели остаться в местности в обмен на возобновление поставок воды для почти пяти миллионов человек, находящихся в районе Дамаска, однако такое предложение было "немедленно отвергнуто" правительством Сирии, которое не хочет присутствия повстанцев в этом регионе.



Сообщается, что в ближайшее время Вооруженные силы Сирии будут усиливать свою атаку на Вади Барада, чтобы заставить боевиков сдаться.



Сирийская столица перешла на использование резервных источников после того, как в верховьях Дамаска в удерживаемом повстанцами городе Вади Барада была отравлена вода, сообщал 24 декабря источник издания Reuters. После этого сирийское правительство приостановило работу системы водоснабжения и насосных станций в провинции Дамаск и подключило резервные источники питьевой воды.



Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.



В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия.