Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом
Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский с пляжа Доминиканской республики поздравил всех с Новым годом.
"С наступающим, мир. Без мяча никуда", – подписал свое фото, на котором он в очках и держит мяч, Милевский.
Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги.
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