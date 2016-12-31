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Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом http://www.segodnya.ua/img/article/7849/85_main.1483201292.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/85_tn.1483201292.jpg Мир Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике

Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

Сегодня, 18:17

Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике

Артем Милевский в самолете по дороге на отдых. Фото Instagram
Артем Милевский в самолете по дороге на отдых. Фото Instagram

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский с пляжа Доминиканской республики поздравил всех с Новым годом.

"С наступающим, мир. Без мяча никуда", – подписал свое фото, на котором он в очках и держит мяч, Милевский.

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги.

S nastupauwem worldbeznekuda

Фото опубликовано timi1010 (@timi1010)

отдых, отпуск, футболист, Артем Милевский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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