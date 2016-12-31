Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский с пляжа Доминиканской республики поздравил всех с Новым годом.

"С наступающим, мир. Без мяча никуда", – подписал свое фото, на котором он в очках и держит мяч, Милевский.

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги.