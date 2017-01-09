Асад назвал условие для успешных переговоров с оппозицией

Президент Сирии подтвердил готовность к переговорам, он отметил, что никаких препятствий для диалога со стороны Дамаска нет

Результаты переговоров по Сирии в Астане зависят от того, какая оппозиция будет в них участвовать, рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ, сообщает РИА Новости.

"Кто будет там с другой стороны? Мы до сих пор не знаем… Будет ли настоящая сирийская оппозиция? И когда я говорю "настоящая", имею в виду, что у нее есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские. Предполагается, что оппозиция будет сирийской и обсуждаться будут проблемы Сирии, в связи с этим успех предстоящих переговоров и их право на существование будет зависеть от этих моментов",- цитирует слова президента сирийское национальное агентство САНА.

Президент Сирии также подтвердил готовность к переговорам, он отметил, что никаких препятствий для диалога со стороны Дамаска нет.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом предложить конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, этот формат может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал эту инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве – 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Ранее Башар Асад назвал взятие Алеппо, которое долгое время контролировала оппозиция, совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.