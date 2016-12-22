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Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – РФ и Ирана http://www.segodnya.ua/img/article/7820/76_main.1482413789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/76_tn.1482413789.jpg Мир По его словам, успешность боевых действий была важным шагом для окончания войны

Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – РФ и Ирана

Сегодня, 15:33

По его словам, успешность боевых действий была важным шагом для окончания войны

Башар Асад. Фото: РБК-Украина
Башар Асад. Фото: РБК-Украина

Президент Сирии Башар Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана. Об этом он заявил после встречи с делегацией Ирана, передает Reuters.

"Успешность боевых действий были важным шагом на пути искоренения терроризма на всей сирийской территории и создания благоприятных обстоятельств для окончания войны", – заявил Асад и добавил, что операция по взятию Алеппо стала победой российских и иранских союзников.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
россия, Иран, Сирия, асад, алеппо
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Источник:

РБК-Украина

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