Асад переместил все свои боевые самолеты к российской базе Хмеймим в Латакии – CNN

Как отмечается, в Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах, передает "Украинская правда".

Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты.

Правительство переместило свои самолеты поближе к российской базе Хмеймим в Латакии.

Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.

По словам источника, таким образом, президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".

В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.

Ранее сообщалось, что Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2.