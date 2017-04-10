Асад "послал" Трампа – сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC назвал сумасшествием действия президента Сирии Башара Асада по возобновлению полетов с атакованной США авиабазы Шайрат, передает "Корреспондент".

"Я думаю, это серьезная ошибка с его стороны, потому что если ты противник США и не думаешь о том, что Трамп может сделать с тобой в любой момент, то ты сумасшедший", − заявил сенатор.

Он считает, что таким образом Асад бросает вызов Трампу и практически "послал" президента США.

"Я думаю, что Асад, осуществив вылеты с этой базы, говорит Трампу "F you" − сказал Грэм.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Позже сирийские власти возобновили работу авиабазы и уже 8 апреля с военного аэродрома Шайрат взлетели два бомбардировщика Су.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.