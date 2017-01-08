Асад придумал, что дальше делать с Алеппо

План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город

Правительство Сирии, подконтрольное президенту Башару Асаду, утвердило программу поэтапного восстановления разрушенного в ходе боевых действий Алеппо. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город. Также власти должны оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению.

Кроме того, правительство учредило план для Министерства образования, который предусматривает ремонт 50 школ в восточной части города в течение шести месяцев, а к началу следующего учебного года – восстановление 100 школ. В области здравоохранения планируется восстановление пяти медицинских центров и двух больниц, а в сфере транспорта – ремонт международного аэропорта Алеппо и железной дороги.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.