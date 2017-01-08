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Асад придумал, что дальше делать с Алеппо http://www.segodnya.ua/img/article/7863/11_main.1483868139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/11_tn.1483868139.jpg Мир План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город

Асад придумал, что дальше делать с Алеппо

Сегодня, 11:33

План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город

Восточный Алеппо. Фото: AFP
Восточный Алеппо. Фото: AFP

Правительство Сирии, подконтрольное президенту Башару Асаду, утвердило программу поэтапного восстановления разрушенного в ходе боевых действий Алеппо. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город. Также власти должны оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению.

Кроме того, правительство учредило план для Министерства образования, который предусматривает ремонт 50 школ в восточной части города в течение шести месяцев, а к началу следующего учебного года – восстановление 100 школ. В области здравоохранения планируется восстановление пяти медицинских центров и двух больниц, а в сфере транспорта – ремонт международного аэропорта Алеппо и железной дороги.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.
россия, Сирия, план, асад, алеппо
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Источник:

РБК-Украина

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