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Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав http://www.segodnya.ua/img/article/7896/9_main.1484772854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/9_tn.1484772854.jpg Мир Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании

Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав

Сегодня, 22:54

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании

Джулиан Ассанж, фото AFP
Джулиан Ассанж, фото AFP

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в принадлежащем WikiLeaks Twitter.

При этом уточняется, что Ассанж готов на поездку несмотря на то, что его информатор Челси Мэннинг так и не получила помилования.

13 января Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована. 17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. WikiLeaks объявил это своей победой.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
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Источник:

Lenta.ru

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