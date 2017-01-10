Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Ассоциация европейских клубов против увеличения числа участников ЧМ-2026 http://www.segodnya.ua/img/article/7869/53_main.1484059834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/53_tn.1484059834.jpg Мир ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата

Ассоциация европейских клубов против увеличения числа участников ЧМ-2026

Сегодня, 16:50

ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата

ФИФА сменила формат мундиаля. Фото AFP
ФИФА сменила формат мундиаля. Фото AFP

Ассоциация европейских клубов (ECA) выразила недовольство увеличением числа участников финальной части футбольного чемпионата мира, назвав решение ФИФА политическим.

Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48.

"ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление", – говорится в заявлении на сайте ECA.

"Мы не видим достоинств в изменении нынешнего формата, который доказал, что является идеальной формулой проведения турнира со всех точек зрения. Кроме того, вызывает вопросы поспешность такого важного решения по отношению к турниру, который пройдет только через девять лет. Оно было принято без должного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.
футбол, ФИФА, ЧМ-2026

Вы сейчас просматриваете новость "Ассоциация европейских клубов против увеличения числа участников ЧМ-2026". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

За Кубок мира будут бороться больше команд. Фото AFP

Стали известны квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу

Сегодня, 16:10

ФИФА увеличила количество участников мундиаля на 16 команд

Мир

Испанская лига обжалует решение ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира

Сегодня, 14:36

Во время принятия решения не учитывались интересы футбольных лих

Мир

Фото AFP

ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров - Марадона

Сегодня, 12:56

Знаменитому аргентинцу об этом лично сказал президент ФИФА Джанни Инфантино

Мир

На мундиале будет больше команд. Фото AFP

Официально: на чемпионате мира по футболу будет 48 команд

Сегодня, 11:50

ФИФА одобрила увеличение количества участников турнира

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.