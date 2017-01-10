Ассоциация европейских клубов против увеличения числа участников ЧМ-2026

Ассоциация европейских клубов (ECA) выразила недовольство увеличением числа участников финальной части футбольного чемпионата мира, назвав решение ФИФА политическим.

Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48.

"ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление", – говорится в заявлении на сайте ECA.

"Мы не видим достоинств в изменении нынешнего формата, который доказал, что является идеальной формулой проведения турнира со всех точек зрения. Кроме того, вызывает вопросы поспешность такого важного решения по отношению к турниру, который пройдет только через девять лет. Оно было принято без должного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.