Астронавты устроили флешмоб на космической станции (видео)
На этот раз MannequinChallenge отметился оригинальностью, так как это первый случай за пределами планеты
We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 декабря 2016 г.
Мировой флешмоб MannequinChallenge добрался и до космоса, где астронавты МКС замерли в невесомости. Соответствующее видео было выложено в Twitter французского астронавта Томаса Пескета.
Судя по видео, астронавтам не очень удобно было повторить флешмоб из-за отсутствия гравитации на борту, да и развернуться там не особо есть где. Но есть и свои преимущества – никто из землян не сможет зависнуть неподвижной в воздухе на некоторое время. Можно считать, что MannequinChallenge удался.
Ролик показывает, как астронавты в абсолютно разных положениях замерли перед камерой, причем кто-то вверх ногами, а кто-то вылез из люка в потолке.
Ранее сообщалось, что мировой флешмоб Mannequin Сhallenge добрался и до украинской пограничной службы Львовского отряда, которые вместе с лидером популярной группы DZIDZIO Михаилом Хомой замерли, как манекены.
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