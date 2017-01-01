Астронавты устроили флешмоб на космической станции (видео)

На этот раз MannequinChallenge отметился оригинальностью, так как это первый случай за пределами планеты

Мировой флешмоб MannequinChallenge добрался и до космоса, где астронавты МКС замерли в невесомости. Соответствующее видео было выложено в Twitter французского астронавта Томаса Пескета.

Судя по видео, астронавтам не очень удобно было повторить флешмоб из-за отсутствия гравитации на борту, да и развернуться там не особо есть где. Но есть и свои преимущества – никто из землян не сможет зависнуть неподвижной в воздухе на некоторое время. Можно считать, что MannequinChallenge удался.

Ролик показывает, как астронавты в абсолютно разных положениях замерли перед камерой, причем кто-то вверх ногами, а кто-то вылез из люка в потолке.

Ранее сообщалось, что мировой флешмоб Mannequin Сhallenge добрался и до украинской пограничной службы Львовского отряда, которые вместе с лидером популярной группы DZIDZIO Михаилом Хомой замерли, как манекены.