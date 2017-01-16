Авиакатастрофа в Бишкеке: названа предварительная причина трагедии

Турецкий грузовой Boeing 747, потерпевший в понедельник крушение в районе аэропорта Манас в Бишкеке, пролетел посадочную полосу и фюзеляжем зацепил забор, после чего упал на дачный поселок неподалеку от аэропорта. Об этом сообщил председатель комитета Жогорку Кенеша (Верховного совета Киргизии) по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов агентству 24.kg.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет", – цитирует агентства Аманкулова.

Ранее заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения заявил, что самолет при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг.

"Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", – сказал Джунушалиев. "По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения", – добавил он.

По данным Минтраспорта, лайнер выполнял коммерческий рейс из Гонконга через Бишкек и далее в Стамбул. "Полет выполнялся по схеме 4+1. То есть четыре члена экипажа и один сопровождающий. Мы пока не знаем, был ли сопровождающий на борту", – сказал он.

Грузовой Boeing турецкой компании MyCargo Airlines, прежнее название которой – ACT Airlines, рухнул утром на дачный поселок Дача-Суу (Авиатор), в котором постоянно проживали люди и насчитывалось 43 участка.

В результате чего как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. Погибли, по последним данным, 37 человек. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Восемь человек, в том числе шестеро детей, после крушения самолета были с множественными тяжелыми травмами госпитализированы в больницы Бишкека. На место ЧП выехали несколько министров правительства Киргизии во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым. В связи с данным происшествием большинство телеканалов республики уже отменили запланированные развлекательные передачи.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им материальную помощь. Атамбаев также поручил правительству "тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы".