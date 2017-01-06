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Авианосец "Адмирал Кузнецов" отправляют обратно в Россию – Генштаб РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7859/66_main.1483696481.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/66_tn.1483696481.jpg Мир Авианосная группа отправляется в Североморск уже сегодня

Авианосец "Адмирал Кузнецов" отправляют обратно в Россию – Генштаб РФ

Сегодня, 11:51

Авианосная группа отправляется в Североморск уже сегодня

Адмирал Кузнецов. Фото: alex-anpilogov.livejournal.com
Адмирал Кузнецов. Фото: alex-anpilogov.livejournal.com

Авианесущая группировка Вооруженных сил РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в пятницу начнет переход из Средиземного моря в Североморск, заявил журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

"Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", – сказал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о возможном сокращении группировки российских войск в Сирии в связи с начавшимся 30 декабря перемирием.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью троcов, которые должны останавливать самолеты на палубе.
россия, Сирия, Герасимов, авианосец, адмирал кузнецов
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