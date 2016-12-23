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Австралийские чиновники забраковали бывшего игрока "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/17_main.1482502236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/17_tn.1482502236.jpg Мир Эдуардо не пустили на Зеленый континент из-за перебора легионеров

Австралийские чиновники забраковали бывшего игрока "Шахтера"

Вчера, 16:10

Эдуардо не пустили на Зеленый континент из-за перебора легионеров

Эдуардо. Фото AFP
Эдуардо. Фото AFP

Бывший нападающий "Шахтера" Эдуардо согласовал переход в "Вестерн Сидней Уондерерс", однако трансфер заблокировали чиновники.

Как сообщает sbs.com.au со ссылкой на News Limited, руководство "Вестерн Сидней Уондерерс" согласовало условия личного контракта с 33-летним Эдуардо и собиралось завершать сделку, но в ее ход вмешались представители Федерации футбола Австралии (ФФА).

Дело в том, что "Вестерн Сидней" уже имеет в своей заявке 5 легионеров, не обладающих австралийским гражданством, а потому для осуществления трансфера Эдуардо клубу было необходимо заручиться поддержкой ФФА, чтобы провести сделку по категории "игрока-гостя".

Однако чиновники Федерации отвергли такую возможность, отметив, что Эдуардо с их точки зрения не подпадает под игрока "высокого уровня, который не только привносит талант и имеет воздействие на развитие определенного клуба, но и способствует повышению уровня всего соревнования".
футбол, чемпионат Австралии, Эдуардо

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Источник:

Шахта.org

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