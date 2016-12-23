Австралийские чиновники забраковали бывшего игрока "Шахтера"

Бывший нападающий "Шахтера" Эдуардо согласовал переход в "Вестерн Сидней Уондерерс", однако трансфер заблокировали чиновники.

Как сообщает sbs.com.au со ссылкой на News Limited, руководство "Вестерн Сидней Уондерерс" согласовало условия личного контракта с 33-летним Эдуардо и собиралось завершать сделку, но в ее ход вмешались представители Федерации футбола Австралии (ФФА).

Дело в том, что "Вестерн Сидней" уже имеет в своей заявке 5 легионеров, не обладающих австралийским гражданством, а потому для осуществления трансфера Эдуардо клубу было необходимо заручиться поддержкой ФФА, чтобы провести сделку по категории "игрока-гостя".

Однако чиновники Федерации отвергли такую возможность, отметив, что Эдуардо с их точки зрения не подпадает под игрока "высокого уровня, который не только привносит талант и имеет воздействие на развитие определенного клуба, но и способствует повышению уровня всего соревнования".