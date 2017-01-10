Австралийский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорной матч

Ник Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году

Австралийский теннисист Ник Линдаль наказан за попытку организовать договорной матч.

28-летний спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро, а также дисквалифицирован на семь лет.

Также он оштрафован на 695 евро австралийскими властями за коррупцию.

Отметим, что Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году.