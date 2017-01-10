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Австралийский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорной матч http://www.segodnya.ua/img/article/7868/40_main.1484046233.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/40_tn.1484046233.jpg Мир Ник Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году

Австралийский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорной матч

Сегодня, 13:03

Ник Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году

Ник Линдаль сурово наказан. Фото Network Ten
Ник Линдаль сурово наказан. Фото Network Ten

Австралийский теннисист Ник Линдаль наказан за попытку организовать договорной матч.

28-летний спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро, а также дисквалифицирован на семь лет.

Также он оштрафован на 695 евро австралийскими властями за коррупцию.

Отметим, что Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году.
теннис, теннисист, дисквалификация, договорной матч

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