Австралийский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорной матч
Ник Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году
Австралийский теннисист Ник Линдаль наказан за попытку организовать договорной матч.
28-летний спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро, а также дисквалифицирован на семь лет.
Также он оштрафован на 695 евро австралийскими властями за коррупцию.
Отметим, что Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году.
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