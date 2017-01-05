Австриец Юлиан Эберхард выиграл спринт Кубка мира

Сегодня в немецком Оберхофе мужской спринтерской гонкой стартовал этап Кубка мира по биатлону.

Тройка призеров промахнулась по разу, а в скорости быстрее всех был австриец Юлиан Эберхард, который выиграл первую гонку 2017 года.

Украинские биатлонисты не смогли пройти дистанцию без штрафных кругов и более минуты проиграли победителю. Лучшим из наших был Сергей Семенов, который попал в топ-20.

Результаты спринта:

1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1+0)

2. Михал Шлезингр (Чехия) – +10,8 (0+1)

3. Доминик Виндиш (Италия) – +40,3 (0+1)



Украинцы

14. Сергей Семенов – +1.09,5 (0+2)

23. Виталий Кильчицкий – +1.33,7 (1+0)

28. Владимир Семаков – +1.40,1 (2+0)

56. Артем Прима – +2.28,1 (2+3)