Австриец Юлиан Эберхард выиграл спринт Кубка мира
Лучшим среди украинских биатлонистов стал Сергей Семенов
Сегодня в немецком Оберхофе мужской спринтерской гонкой стартовал этап Кубка мира по биатлону.
Тройка призеров промахнулась по разу, а в скорости быстрее всех был австриец Юлиан Эберхард, который выиграл первую гонку 2017 года.
Украинские биатлонисты не смогли пройти дистанцию без штрафных кругов и более минуты проиграли победителю. Лучшим из наших был Сергей Семенов, который попал в топ-20.
Результаты спринта:
1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1+0)
2. Михал Шлезингр (Чехия) – +10,8 (0+1)
3. Доминик Виндиш (Италия) – +40,3 (0+1)
Украинцы
14. Сергей Семенов – +1.09,5 (0+2)
23. Виталий Кильчицкий – +1.33,7 (1+0)
28. Владимир Семаков – +1.40,1 (2+0)
56. Артем Прима – +2.28,1 (2+3)
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