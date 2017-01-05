Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Австриец Юлиан Эберхард выиграл спринт Кубка мира http://www.segodnya.ua/img/article/7858/8_main.1483627862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/8_tn.1483627862.jpg Мир Лучшим среди украинских биатлонистов стал Сергей Семенов

Австриец Юлиан Эберхард выиграл спринт Кубка мира

Сегодня, 16:43

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Сергей Семенов

Семенов показал лучший результат среди украинцев. Фото AFP
Семенов показал лучший результат среди украинцев. Фото AFP

Сегодня в немецком Оберхофе мужской спринтерской гонкой стартовал этап Кубка мира по биатлону.

Тройка призеров промахнулась по разу, а в скорости быстрее всех был австриец Юлиан Эберхард, который выиграл первую гонку 2017 года.

Украинские биатлонисты не смогли пройти дистанцию без штрафных кругов и более минуты проиграли победителю. Лучшим из наших был Сергей Семенов, который попал в топ-20.

Результаты спринта:

1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1+0)
2. Михал Шлезингр (Чехия) – +10,8 (0+1)
3. Доминик Виндиш (Италия) – +40,3 (0+1)

Украинцы
14. Сергей Семенов – +1.09,5 (0+2)
23. Виталий Кильчицкий – +1.33,7 (1+0)
28. Владимир Семаков – +1.40,1 (2+0)
56. Артем Прима – +2.28,1 (2+3)
биатлон, Кубок мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость "Австриец Юлиан Эберхард выиграл спринт Кубка мира". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.