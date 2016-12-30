Австрия предложила "наказать рублем" страны, которые отказываются принимать назад мигрантов

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил с предложением ограничивать размер международной денежной помощи странам за отказ принимать назад своих граждан, которым не предоставили статус беженца в Европе, сообщает Deutsche Welle.

"Многие страны просто не заинтересованы в том, чтобы мы отправляли назад их граждан", – отметил австрийский министр в интервью в Der Spiegel.

Причина, по словам Курца, заключается в том, что денежные переводы из Европы от выходцев из этих стран является важным источником валютных поступлений. Поэтому, как отмечает Курц, если пригрозить странам сокращением объема международной помощи за отказ принимать назад своих граждан, то это сразу приведет к изменению позиции.

В тоже время, австриец выступил с требованием усиления контроля внешних границ ЕС.

"Если мы не можем контролировать, кто вообще иммигрирует в ЕС, и кто здесь проживает, тогда это – риски для безопасности", – предостерег он, также отметив, что, к сожалению, террористы используют теми же маршрутами, что и беженцы.

Напомним, ранее глава Баварии и председатель консервативного Христианско-социального союза Хорст Зеехофер призвал изменить миграционную политику Германии в связи с терактом в Берлине.