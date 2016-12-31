Авто в Хельсинки протаранило толпу: появились съемки с места ЧП (фото,видео)
В результате аварии по меньшей мере семь человек получили травмы
На окраине города Хельсинки 31 декабря автомобиль протаранил несколько припаркованных машин, проехал около 300 метров по тротуару, а позже врезался в толпу людей. Местное издание Helsingin Sanomat сообщает, что ДТП случилось возле станции метро.
В результате аварии по меньшей мере семь человек получили травмы. Трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Правоохранительные органы задержали водителя, по виновного в происшествии. Пока что нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что наезд былумышленным.
В полиции склоняются к версии, что это был несчастный случай.
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