Автор "компромата РФ" на Трампа пустился в бега – СМИ

Экс-разведчик якобы опасается за свою жизнь

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся у России "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа, опасается за свою жизнь и пустился в бега. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, передает Корреспондент.

"52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности", – пишет издание.

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что "он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы". По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

Как сообщалось, у американской разведки есть секретные документы, представленные президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, которые содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Сам Трамп называет сообщения о "компромате" на него у России фейковой информацией и политической охотой на ведьм.

В свою очередь в Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ "компромата" на Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой.